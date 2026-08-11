"Я зірвався": Брэд Питт вернулся к бутылке после семи лет трезвости и сделал признание

Брэд Питт / © Associated Press

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Американский актёр Брэд Питт признался, что вернулся к алкоголю после семи лет трезвости, и рассказал, как теперь относится к этой пагубной привычке.

Признание 62-летней голливудской звезды прозвучало в интервью журналу Esquire. Питт не скрывает, что после длительного периода трезвости снова начал употреблять спиртное. В то же время актер уверяет, что сейчас контролирует количество алкоголя. Он не хочет возвращаться к прежнему образу жизни. По словам знаменитости, несколько попыток выпить заставили его переосмыслить собственные границы. Теперь он старается не допускать сильного опьянения.

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«Я не пил семь лет, а потом сорвался. Но теперь я стал более сдержанным. Несколько раз я переоценил свои силы, а потом понял: „Нет, это мне не на пользу. Только в небольших количествах“, — отметил Брэд Питт.

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Брэд Питт в 2026 году / © Associated Press

Актер пояснил, что сейчас может позволить себе несколько бокалов вина, однако старается не терять контроль над ситуацией. Питт подчеркивает, что для него важно оставаться «профессионалом» и не доводить употребление алкоголя до сильного опьянения.

Публичное признание актёра особенно привлекает внимание, учитывая его непростой жизненный опыт. В 2017 году Питт открыто рассказал о проблемах с алкоголем и употреблении других веществ. Он признавался, что после окончания колледжа практически не помнил периода, когда бы не пил, не курил марихуану или не употреблял что-то другое. Впоследствии актер понял, что больше не хочет продолжать такой образ жизни.

Анджелина Джоли и Брэд Питт в 2017 году

Путь Питта к трезвости начался несколько лет назад. Актер около полутора лет посещал мужскую группу «Анонимных алкоголиков», где работал над избавлением от зависимости. В 2020 году он публично поблагодарил Брэдли Купера за поддержку в этот сложный период. Тогда Питт уже несколько лет не употреблял алкоголь. Теперь же актер впервые рассказал, что после семи лет трезвости снова позволил себе спиртное, хотя и утверждает, что делает это гораздо осторожнее.

Напомним, недавно Брэд Питт и его возлюбленная, которая младше его на 26 лет, сделали важный шаг в отношениях после свадьбы Свифт.

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