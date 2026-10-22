"Я так плоха, прям страдаю": Каменских призналась Потапу в новых языковых трудностях

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/realpotap

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Украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала мужу Потапу, почему больше не хочет сдерживать себя в употреблении нецензурной лексики и как попытки быть правильной, мол, повлияли на ее самочувствие.

Артистка поделилась личными размышлениями в видео, появившемся на странице дуэта в Instagram. Супруги записали разговор на кухне. Во время беседы исполнительница вспомнила о попытках избавиться от привычки ругаться. Она хотела отвечать собственному представлению о том, каким должен быть правильный человек. Однако впоследствии поняла, что такие ограничения-де наносят ей дискомфорт. Своими выводами Каменских поделилась с мужем без лишних украшений.

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«Я старалась не материться. В то же время думала: „Боже, я хочу быть правильной. Я такая плохая, я матерюсь“. А потом я поняла, что я прямо страдаю. Я страдаю от того, что не могу материться. Прикинь!» — обратилась она к Потапу.

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Настя Каменских и Потап

Рэпер коротко отреагировал на признание жены, предположив, что ей якобы просто необходимо разрешать себе такие высказывания. Настя согласилась с ним и объяснила, что больше не собирается заставлять себя отказываться от брани только ради соответствия определенным правилам.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

В сентябре 2026 года Настя Каменских уже оказывалась в центре бурных обсуждений из-за другого своего заявления. Певица связала переход на украинский язык с появлением кисты, что вызвало значительный резонанс в Сети. Ее слова быстро стали поводом для мемов и оживленных дискуссий.

Напомним, недавно продюсер Вадим Лисица, заставивший Потапа и Настю донатить на украинскую армию, назвал их проблему.

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