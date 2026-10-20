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- Гламур
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"Я знаю, кто это заказал": экс-бойфренд Тополи сделал громкое заявление о "сливе" ее секс-видео с 23-летним
Лисица рассказал, как пытался поддержать бывшую избранницу.
Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица заявил, что знает, кто стоял за шантажом его бывшей избранницы Елены Тополи из-за интимного видео.
Музыкант признался, что пытался поддержать певицу в личной переписке, однако не уверен, увидела ли она его сообщение, ведь до недавнего времени был повсюду заблокирован.
В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» Лисица поделился, что ему известны определенные обстоятельства скандала, развернувшегося вокруг артистки в начале года. По словам продюсера, он хотел выразить бывшей возлюбленной соболезнования и поддержать ее в непростой период, но раскрывать подробности не стал.
«Мне жаль, что происходило в начале года. Мне жаль вообще о том, что я знаю, что с ней происходит и сейчас, что до меня доходит. Но я просто не понимаю модель отношений, как я могу что-то для нее сделать. Если честно, то я написал ей свою поддержку в личных переписках. Меня побудило то, что я знаю правду и кто это заказал и зачем. Но я не могу этого сказать. Поэтому хотелось поддержать по-человечески, потому что я понимал, как ей тяжело было. Но, кажется, она его не прочла — стояло автоудаление», — рассказал музыкант в разговоре с Анной Севастьяновой.
Напомним, в начале 2026 года Елена Тополя сообщила, что стала жертвой шантажа: неизвестные требовали у нее деньги, угрожая обнародовать интимные материалы с 23-летним парнем. Певица решила не поддаваться требованиям и сама дала огласку ситуации.
Впоследствии правоохранители сообщили о задержании подозреваемого, который, по данным следствия, вошел в доверие к артистке и использовал полученные материалы для шантажа. Расследование продолжается.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ