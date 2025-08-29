YAKTAK и Ivan Navi оконфузились концертом в день обстрела Киева: полиция остановила мероприятие

YAKTAK и Ivan Navi

Украинские певцы YAKTAK и Ivan Navi оконфузились концертом под Киевом в день, когда страна-агрессор Россия осуществила массированный обстрел.

Мероприятие состоялось в Софиевский Борщаговке. Концерт организовывал один из жилых комплексов, а приглашенными звездами были YAKTAK и Ivan Navi. Все бы ничего, но событие произошло в день, когда страна-агресор Россия обстреляла Киев и на тот момент еще продолжались спасательные мероприятия. Однако стоит отметить, что официально День траура в Киеве и области именно 29 августа. Поэтому, все развлекательные мероприятия запрещены.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник отреагировал на концерт, где выступали YAKTAK и Ivan Navi. Он отметил, что мероприятие состоялось без согласования с военным командованием и без учета требований безопасности. Поэтому, полиция остановила концерт.

Афиша концерта с YAKTAK и Ivan Navi

"Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - говорит Калашник.

Ivan Navi не стал комментировать сложившуюся ситуацию. Тем временем YAKTAK отреагировал на инцидент. Артист говорит, что концерт был бесплатным и имел благотворительную цель - сбор 200 тысяч гривен на военный госпиталь. Учитывая это, YAKTAK не стал отказываться от выступления. Кстати, по словам певца, в итоге было собрано полмиллиона гривен. Также исполнитель отметил, что запланированный на 29 августа концерт он отменил сразу же.

Комментарий YAKTAK / © instagram.com/yaktak_official

"Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые герои. Целью сбора было 200 тысяч гривен. На данный момент удалось собрать 504 тысячи гривен. Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех", - говорит артист.

