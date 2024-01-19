Yaktak ответил на упреки о плагиате песни для нацотбора на "Евровидение-2024"

Певец Yaktak высказался по поводу недавнего конфликта вокруг его песни "LaLaLa" на нацотбор на "Евровидение-2024".

В частности, Yaktak прокомментировал схожесть его трека с песней MANY "Varto". Знаменитость объяснил, что никакого присвоения прав не было. По его словам, артистка приобрела сэмплы (аудиофрагменты) в лизинг, но сейчас все эксклюзивные права принадлежат его команде. Поэтому все, кто использовал мелодию для треков в публичном доступе, должны удалить их с музыкальных площадок.

"Сэмпл был приобретен певицей MANY в лизинг, но все эксклюзивные права на произведение принадлежат его команде. То есть, несмотря на то, что мелодия уже была в публичном доступе в другом произведении, все, кто использовал ее, должны удалить свои треки. И неважно, что они звучали до 1 сентября 2023 г. Ведь по правилам "Евровидения", конкурсная песня или ее элементы не могут быть опубликованы ранее 1 сентября", - пишет "Музвар".

YAKTAK/Пресс-служба

К тому же организаторы нацотбора этого года также подтвердили участие Yaktak в конкурсе. По словам главы делегации от Украины, Оксаны Скибинской, "Yaktak предоставил документы, подтверждающие эксклюзивные права на все элементы, которые были использованы для создания Lalala". Поэтому организаторы "Евровидения" заявили, что нет никаких оснований дисквалифицировать участника.

Отметим, несколько ранее музыкальный критик и блогер Ваня Рассел заподозрил Yaktak в плагиате, поскольку нашел песню другой артистки Many за 2022 год с идентичной мелодией, которую финалист якобы использовал нацотбора.

Напомним, недавно стало известно, кто в этом году станет ведущими нацотбора на "Евровидение-2024". Впервые в истории проведения конкурса на сцене появится стендап-комик.

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