Яма ответил, отдаст ли свое судейское кресло "Танцев со звездами" Дикусару в следующем году

Яма ответил, отдаст ли свое судейское кресло "Танцев со звездами" Дикусару в следующем году

Недавно Дмитрий заявил, что хочет быть судьей шоу.

Не так давно участник шоу "Танцы со звездами", хореограф Дмитрий Дикусар заявил, что мечтает быть судьей проекта.

В настоящее время главный член жюри – Влад Яма. За кулисами "Танцев" он ответил, отдаст ли свое судейское кресло Дмитрию.

"Кресло? Нет. Ну, во-первых, оно не мое. Это кресло проекта "Танцы со звездами", а просто отдавать… Зачем? Зачем отдавать", – поделился он.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Влад добавил, что хочет делать максимум для этого проекта, поэтому пока не планирует покидать шоу.

"Если у меня получается, значит, скорее всего, в следующем сезоне я буду работать. Если появится тот, кто сможет это сделать лучше – тоже неплохо", – считает он.

Заметим, что Дмитрий Дикусар попал в суперфинал в паре со звездной участницей, олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. Уже в это воскресенье станет известно, кто победит в шоу.

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