Яна Цибульская и Дмитрий Жук разошлись: романтические фото пары

Предлагаем вспомнить, что известно об отношениях бывших.

В прямом эфире шоу "Танцы со звездами" хореограф Яна Цибульская со слезами на глазах сообщила, что ее муж Дмитрий Жук попросил о паузе в отношениях.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, что известно об истории любви танцовщиков, а также причину их расставания.

Яна Цибульская и Дмитрий Жук / instagram.com/tsybulskayana

Отношения Яны и Дмитрия начались во время второго сезона шоу "Танцы со звездами". Несмотря на то, что они танцевали с разными партнерами влюбленные много времени проводили вместе.

Яна Цибульская и Дмитрий Жук / instagram.com/tsybulskayana

В середине проектуа между постоянными репетициями и эфирами, танцоры объявили о своей свадьбе. А уже 18 октября 2018 они дали друг другу свадебные обеты. Кстати, для праздничного события Дмитрий и Яна выбрали удобные, стильные костюмы и спортивную обувь. В конце церемонии супруги исполнили зажигательный танец.

Яна Цибульская и Дмитрий Жук / instagram.com/tsybulskayana

Однако, в апреле этого года хореограф опубликовала пост, в котором рассказала о сложностях и переменах в жизни. В Сети сразу заговорили о том, что Цибульская рассталась с Димой Жуком. И в том обвиняли Юлию Санину, с которой в прошлом сезоне шоу танцевал Дима.

И только в сентябре в прямом эфире "Танцев со звездами" Яна решила быть полностью откровенной. Она со слезами на глазах рассказала, что ее муж Дмитрий Жук попросил о паузе в отношениях.

Яна Цибульская и Дмитрий Жук / instagram.com/tsybulskayana

Видно, что ей больно об этом говорить, и она все еще любит своего мужа. Даже призналась, что надеется, что они с Дмитрием снова будут вместе.

Дмитрий Жук и Яна Цибульская / instagram.com/tsybulskayana

Также Яна прокомментировала слухи о Саниной. Она отметила, что это ужасно так считать.

Напомним, недавно известный певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ошеломил новостью о разрыве со своей избранницей, стилисткой Лялей Фонаревой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку