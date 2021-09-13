Яна Цибульская в слезах сообщила, что ее муж Дмитрий Жук попросил о паузе в отношениях

Яна Цибульская в слезах сообщила, что ее муж Дмитрий Жук попросил о паузе в отношениях

Звезда призналась, что ей трудно говорить на эту тему.

Хореограф "Танцев со звездами" Яна Цибульская в сегодняшнем эфире поделилась неприятной новостью.

Со слезами на глазах она призналась, что ее муж, Дмитрий Жук попросил о паузе в отношениях. Несмотря на то, что ей сложно об этом говорить, она все же поделилась своими переживаниями.

"В своего мужа я влюбилась с первого взгляда. Это любовь длится уже 10 лет. Даже если мы не вместе, я все еще его люблю", — поделились своими переживанием Яна.

Поэтому она верит в то, что у них все наладится, и они снова будут вместе.

Также танцовщица прокомментировала слухи, что якобы Юлия Санина, с которой Дмитрий был в паре, повлияла на их отношения. Яна коротко сказала, что это неправда, и ужасно так считать.

"Правда в том, что мы выросли, мы стали другими, поэтому он попросил о паузе", — со слезами рассказала Яна.

Отметим, их отношения начались во время второго сезона шоу "Танцев со звездами". Несмотря на то, что звезды танцевали с разными партнерами, они много времени проводили вместе. В середине проекта танцоры объявили о своей свадьбе. А 18 октября 2018 года пара поженилась.

Напомним, участница шоу Евгения Власова откровенно рассказала о личном. Она заявила, что не любила экс-мужа.

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