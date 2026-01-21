- Дата публикации
Яна Глущенко коротко подстриглась и похвасталась новой прической
Артистка решилась на кардинальные изменения.
Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко коротко подстриглась и похвасталась новой прической.
Артистка решилась на кардинальные изменения во внешнем виде, о чем она сообщила в Instagram. Для этого знаменитость пошла к парикмахеру. Актриса решила избавиться от длины своих волос и выбрала стрижку каре. Яна Глущенко уже похвасталась новой прической и показала, как теперь выглядит. Судя по эмоциям на фото знаменитости, то она очень рада таким изменениям.
"Теперь официально! Каре", - коротко подписала фотографии актриса.
Подписчики Яны Глущенко в комментариях тоже оценили ее новый образ. Пользователи отметили, что артистке действительно идут такие изменения.
Яна, вам очень красиво с такой прической!
Тебе очень красиво!
Тебе очень идет!
Напомним, в этом году в жизни Яны Глущенко действительно новый раздел, ведь она теперь официально находится в статусе холостячки. Недавно актриса заговорила о разделе общего имущества с экс-мужем, а также призналась, в каких отношениях находится с бывшим избранником после развода.