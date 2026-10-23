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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Яна Глущенко о новых отношениях экс-мужа: "Может, найдет лучшую, хотя не факт"

Также артистка высказалась, в каких отношениях они остались после развода.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
1 комментарий
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Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко высказалась о новом романе бывшего мужа, продюсера Олега Збаращука.

Поговаривают, что экс-избранник знаменитости снова не одинок. На проекте «Наодинці з Гламуром» Яна Глущенко признается, что ничего об этом не знает. Тем не менее, она искренне желает бывшему мужу обрести счастье и найти прекрасную новую жену.

«Буду честной и откровенной, я буду только рада! Он хороший парень, пусть у него все будет хорошо. Я ведь у него вторая жена, я хорошая, ему со мной повезло. Так вышло в жизни, что развелись. Может быть, он найдет лучшую, хотя не факт. Ну, это шутка», — делится артистка с Анной Севастьяновой.

Яна Глущенко с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко также добавила, что они с Олегом Збаращуком развелись на положительной ноте и не держат друг на друга зла. Бывшие супруги также поддерживают связь в вопросах, что касаются их общего сына — 9-летнего Тамерлана.

«Мы взрослые люди, мы хорошо разошлись», — заверила артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно актер Григорий Бакланов высказался о новой возлюбленной, с которой начал встречаться после развода с актрисой Анастасией Цымбалару. Также артист раскрыл, в каких отношениях остался с бывшей супругой.

Комментарии (1)
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ned7649
20:18, 2026.10.23
людино-жирналіст,війна.а ми з лопатами...на який треба ця інформація?
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