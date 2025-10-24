Яна Глущенко ошеломила стоимостью обучения 8-летнего сына в частной школе

Яна Глущенко с сыном / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко, которая недавно высказалась о долге от "Дизель шоу", раскрыла, сколько тратит на школу 8-летнего сына.

Тамерлан посещает частное учебное заведение. Артистка на проекте "Люкс ФМ" признается, что стоимость обучения немаленькая. Семья выбирала школу, которая была бы расположена неподалеку от их дома. Также в приоритете было наличие укрытия. Наконец, такая школа нашлась. Из важного, там укрытие такое, что дети могут учиться даже во время воздушных тревог, ведь оно оснащено всем необходимым для этого.

В общем, Яна Глущенко ежемесячно платит за обучение сына 30 тысяч гривен. Однако актриса заверила, что Тамерлан находится в заведении весь день, у него пятиразовое питание, а также он посещает кружки.

"Дорого. Я объясню, почему он в частной школе: есть несколько школ возле нашего дома, а возить в Киев - это очень далеко, тем более сейчас война. Это частная школа, где у них внизу есть укрытие, и они не просто там сидят, а они там учатся, там есть тоже классы - они спускаются и продолжают учиться. Это семь минут от дома, это реально просто безопасность. Стоит много. В месяц - 30 тысяч гривен. Но это он целый день учится, там у них пятиразовое питание, всякие там кружки еще есть", - поделилась актриса.

