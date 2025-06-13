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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
4622
Время на прочтение
1 мин

Яна Глущенко переназвала сына и раскрыла причину: "Меняли свидетельство"

Артистка поделилась, как ей пришла идея сменить имя сына.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Яна Глущенко с сыном

Яна Глущенко с сыном / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса Яна Глущенко, которая ранее раскрывала причину кризиса в браке, рассказала интересную деталь об имене сына Тамерлана, которому сейчас семь лет.

Как оказалось, мальчик от рождения носил другое имя. Сначала родители назвали его Тимуром и закрепили соответствующее решение документально в свидетельстве о рождении. Впрочем, после выписки из роддома Яна с мужем Олегом Збаращуком осознала, что имя не подходит малышу. Поэтому уже через месяц они решились изменить его на Тамерлан.

Яна Глущенко с семьей / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко с семьей / © instagram.com/yamo4ka

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" актриса отметила, что такая идея нового имени пришла им случайно во время купания тогда еще новорожденного сыночка. И после этого они изменили данные в его свидетельстве о рождении.

"Мы его хотели назвать Тимуром и мы это сделали. Мы получили свидетельство о рождении, там было написано Тимур. Приехали домой, а он не Тимур. Так, мы меняли свидетельство ровно через месяц. Я купала малыша, а Олег говорит "Тимур, Тамерлан"... И все, мы так и переназвали", - призналась Глущенко.

Напомним, недавно Яна Глущенко шокировала предательской позиции ее бывшей коллеги из "Дизель шоу". Актриса рассказала, как звезда убегала на танке из оккупации на Киевщине в Беларусь во время войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
4622
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