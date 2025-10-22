ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Гламур
Яна Глущенко показала, как с 8-летним сыном ночью пряталась от вражеского обстрела

Артистка рассказала, как для ее семьи прошла ужасная ночь.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко показала, как с сыном пряталась от вражеского обстрела.

Страна-агрессор Россия в ночь на 22 октября в очередной раз массированно обстреляла Украину. Оккупанты атаковали страну ударными беспилотниками и различными типами ракет. К сожалению, есть прямые попадания и погибшие, среди которых и дети.

Киев тоже оказался под прицелом. Актриса Яна Глущенко показала, как для ее семьи прошла ужасная ночь. Знаменитость не пренебрегает сигналами воздушных тревог и пытается прятаться в безопасном месте. В частности, ночь Яна Глущенко вместе с 8-летним сыном провела в ванной комнате. Там артистка сделала импровизированную кровать, где Тамерлан смог поспать. Вместе с ними был и песик. Как отметила знаменитость, страшно не только людям.

Сын Яны Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Сын Яны Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

"Опять бессонная ночь... И страшно не только людям...", - поделилась актриса.

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, более известный как Веня, рассказал, как во время вражеского обстрела пострадала его квартира. Юморист показал фото поврежденного жилья.

