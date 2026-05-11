Яна Глущенко после разрыва 8-летнего брака неожиданно заговорила о возможном воссоединении
Актриса с улыбкой рассматривает различные сценарии жизни.
Украинская актриса Яна Глущенко откровенно высказалась о возможном примирении с бывшим мужем, продюсером Олегом Збаращуком.
Прошло почти полгода с тех пор, как пара объявила о разводе, однако, как признается актриса, между ними до сих пор остались теплые чувства и взаимное уважение. Бывшие супруги продолжают общаться через общего сына Тамерлана и регулярно видятся в повседневной жизни.
По словам Яны, пока о возобновлении отношений речь не идет. Впрочем, она не исключает, что когда-то в будущем их история может получить новый шанс. Яна Глущенко с улыбкой намекнула, что жизнь бывает непредсказуемой, поэтому она не берется категорически говорить о будущем.
«Например, Олег забирал Тамика и я говорю ему: „Збаращук, какой ты красивый!“. И все. Это уже сестринская любовь и уважение. Это же родной человек, ты же не можешь сказать: „Все, ушел отсюда“. Я его люблю как папу нашего ребенка. Сойдемся ли мы? Я не знаю. Может, лет через 20 сядем со Збаращуком и договоримся обо всем заново», — заинтриговала Яна в комментарии "Люкс ФМ".
Напомним, недавно Яна Глущенко честно призналась, что произошло с ее общим домом с экс-супругом.