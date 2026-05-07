Яна Глущенко после развода призналась, жалеет ли о конце брака и что произошло с общим имуществом

Яна Глущенко

Украинская актриса Яна Глущенко откровенно высказалась о жизни после развода с продюсером Олегом Збаращуком и поделилась новыми подробностями раздела общего имущества.

Так, пара сообщила о завершении своего восьмилетнего брака еще в прошлом году. С тех пор поклонники неоднократно интересовались, не жалеет ли актриса об этом решении. Впрочем, сама Яна Глущенко уверяет — назад оглядываться не привыкла.

«Если уж принимаешь какое-то решение, то не нужно потом жалеть», — подчеркнула знаменитость в интервью Дмитрию Гордону.

Также актриса впервые рассекретила, что произошло с большим загородным домом, который ранее экс-супруг оставил ей и их сыну Тамерлану. По словам Яны, теперь недвижимость выставлена на продажу. Как объяснила Яна Глущенко, причина довольно проста — дом оказался слишком большим для нее и ребенка.

«Дом имеет площадь 360 квадратных метров. Для нас с сыном это слишком много. Хочется чего-то более компактного и в другой локации», — пояснила артистка.

Кроме этого, звезда заговорила и о личной жизни после разрыва. Сейчас сердце актрисы свободно, хотя внимания от мужчин ей хватает. Впрочем, начинать новые отношения она пока не спешит.

«Сейчас мне комфортно одной. Не ставлю крест на любви, но хочу побыть наедине с собой», — призналась Яна Глущенко.

Напомним, Яна Глущенко и Олег Збаращук официально объявили о разводе в ноябре 2025 года. Бывшие супруги решили не раскрывать причин разрыва, отметив лишь, что решение было общим. Вместе они воспитывают сына Тамерлана.

