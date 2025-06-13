Яна Глущенко после серьезного кризиса с мужем удивила, кого обвиняет в этом: "Резко изменился"

Яна Глущенко с мужем / © instagram.com/yamo4ka

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Бывшая звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко неожиданно откровенно рассказала о серьезном кризисе в отношениях с мужем Олегом Збаращуком.

Актриса ранее заявляла, что их недоразумения в семье едва не привели к разводу. На этот же раз в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" она предположила, что именно могло менять их отношения в негативную сторону. По словам Глущенко, именно ее избранник в свое время был инициатором развода после сессий с психологом. Поэтому, по ее мнению, такие мысли у Олега могли закрасться именно из-за врача.

"Олег занимался терапией. Он со мной расставался, а не я с ним. Мне хватило, кажется, сеансов шесть. Мы проговаривали. Он не говорил, что это типа из-за нее. Но он очень резко изменился, когда начал к ней ходить, поэтому я это связываю с ней. Хотя она очень крутой психолог, доцент", - заинтриговала Яна.

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Яна Глущенко с мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

К счастью, супруги забрали документы на развод обратно и примирились. Но, оглядываясь назад, Глущенко вспоминает, что после решения идти вместе ее муж не смог найти причину, по которой в прошлом подавал документы на разрыв брака:

"И когда все же приняли решение не расставаться, я спросила: "А почему ты уходил?" Он сказал: "Я не знаю", - поделилась артистка.

Напомним, недавно Яна Глущенко заговорила о зарплате, которую получала в "Дизель шоу". Также артистка ответила, какая задолженность перед ней имеет проект.