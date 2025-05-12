Яна Глущенко после увольнения из "Дизель шоу" раскрыла настоящую причину и какую сумму ей выплатили

Яна Глущенко

Реклама

Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула "Дизель Шоу", поделилась подробностями такого решения.

По словам артистки, ей было больно прощаться с командой после 10 лет выступлений на большой сцене. Впрочем, она решилась на изменения в карьере, поскольку испытала желание двигаться дальше и попробовать себя не только в юмористических сценках, но и в более серьезных полнометражных проектах. Она отметила, что пока "Дизель Шоу" рассчиталось с ней не полностью. В результате она получила только большую часть средств, а остальное еще ждет.

"Я хочу быть разной и показать, что могу сыграть что-то серьезное. Я готовила их, но почему-то они воспринимали это как шутку. Я отработала десять лет. На 90% рассчитались. Осталось еще немного за рекламные интеграции", - рассказала Глущенко в интервью Славе Демину.

Реклама

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Глущенко также рассказала, что команда хотела оставить ее в составе. Но она даже не дала согласия остаться еще на месяц. Поэтому ее коллегам осталось только предстать перед фактом и смириться. Однако, по словам актрисы, она всегда по-максимуму отдавалась шоу, поэтому у нее нет ни капли вины.

"Когда мне сказали, грубо говоря, "ты нас подвела", то я объяснила все очень четко. Я работала беременной, сразу после родов, ковид, два воспаления легких, после аварии и я думала о них, а теперь хочу о себе. Половина коллектива меня поддержали, потому что ты хочешь дальше. И я хочу выбирать себя. Параллельно (участвовать в разных проектах – прим. ред.) – таких вариантов не было. Или так, или так", - объяснила звезда.

Напомним, недавно Яна Глущенко показала своего мужа и подросшего сына на редком семейном фото.