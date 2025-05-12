- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 14k
- Время на прочтение
- 2 мин
Яна Глущенко после увольнения из "Дизель шоу" раскрыла настоящую причину и какую сумму ей выплатили
Актриса впервые призналась, на какой ноте она покинула проект.
Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула "Дизель Шоу", поделилась подробностями такого решения.
По словам артистки, ей было больно прощаться с командой после 10 лет выступлений на большой сцене. Впрочем, она решилась на изменения в карьере, поскольку испытала желание двигаться дальше и попробовать себя не только в юмористических сценках, но и в более серьезных полнометражных проектах. Она отметила, что пока "Дизель Шоу" рассчиталось с ней не полностью. В результате она получила только большую часть средств, а остальное еще ждет.
"Я хочу быть разной и показать, что могу сыграть что-то серьезное. Я готовила их, но почему-то они воспринимали это как шутку. Я отработала десять лет. На 90% рассчитались. Осталось еще немного за рекламные интеграции", - рассказала Глущенко в интервью Славе Демину.
Глущенко также рассказала, что команда хотела оставить ее в составе. Но она даже не дала согласия остаться еще на месяц. Поэтому ее коллегам осталось только предстать перед фактом и смириться. Однако, по словам актрисы, она всегда по-максимуму отдавалась шоу, поэтому у нее нет ни капли вины.
"Когда мне сказали, грубо говоря, "ты нас подвела", то я объяснила все очень четко. Я работала беременной, сразу после родов, ковид, два воспаления легких, после аварии и я думала о них, а теперь хочу о себе. Половина коллектива меня поддержали, потому что ты хочешь дальше. И я хочу выбирать себя. Параллельно (участвовать в разных проектах – прим. ред.) – таких вариантов не было. Или так, или так", - объяснила звезда.
Напомним, недавно Яна Глущенко показала своего мужа и подросшего сына на редком семейном фото.