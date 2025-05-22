Яна Глущенко впервые призналась, почему Максим Нелипа ушел из "Дизель Шоу"

Яна Глущенко и Максим Нелипа

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Экс-коллега по "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокомментировала гибель своего друга Максима Нелипы и рассказала, после какого разговора он покинул проект.

Шоумен Максим Нелипа и актриса Яна Глущенко вместе были участниками юмористического проекта "Дизель Шоу". Впоследствии по разным причинам его оставили. С начала полномасштабного российского вторжения Нелипа пошел служить в ряды ВСУ и, к сожалению, погиб в бою 12 мая.

"Я узнала об этой страшной новости от мужа. К сожалению, меня нет в Facebook, потому что из-за россиян мою страницу заблокировали, поэтому я не всегда в курсе последних новостей. В первые минуты я просто не могла в это поверить. У меня было абсолютное невосприятие этой информации. И у меня есть такая особенность, когда я узнаю такие ужасные новости, я начинаю задыхаться, мне как будто не хватает воздуха. Макс настолько веселый человек, но с очень грустными глазами. Человек, который из ничего мог сделать что-то невероятное. И постоянно на репетициях он что-то паял, мастерил и всегда это было с юмором", - рассказала в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua Яна Глущенко.

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Максим Нелипа

По словам актрисы, об уходе Максима Нелипы из "Дизель Шоу" она узнала от руководства Студии, но до сих пор не знает о настоящих причинах этого решения: "Почему он тогда ушел, я, честно говоря, сама до сих пор не понимаю. Это все случилось очень быстро. Насколько я могу понимать, они с руководством Студии побеседовали и решили больше не сотрудничать. Мы, актеры, это узнали по факту, а что между ним и руководством случилось – это тайна, покрытая мраком. Нам просто сказали: "Макс больше не работает". И все, больше никаких подробностей. У самого Макса я ничего не спрашивала, он всегда был закрыт. Я больше общалась с его женой Томой, которая работала у нас на съемочной площадке и помогала с кейтерингом".

Участники "Дизель Шоу" (2018 год)

Напомним, завтра, 23 мая, в Киеве состоится прощание с Максимом Нелипой. По словам его брата Андрея, колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана, где сделают остановку. Сама церемония пройдет в ДК КПИ. Начало – в 10:30. "С актерами мы этого не обсуждали. Но я, конечно, поеду на Майдан вместе с мужем, хочу проститься с Максом. Но я не хочу, чтобы мое последнее упоминание о нем было связано с моментом, как я вижу его в гробу. Для меня лично это очень тяжело. Поэтому не знаю, подойду ли близко. Но я точно приеду на прощание и чествую его память", — рассказала ТСН.ua Яна Глущенко.

Похоронят известного телеведущего на Байковом кладбище в Киеве.