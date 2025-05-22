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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Яна Глущенко впервые призналась, почему Максим Нелипа ушел из "Дизель Шоу"

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua актриса впервые рассказала о том, как актерам сообщили об уходе Нелипы из коллектива и от кого узнала страшное известие о его гибели.

Автор публикации
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Яна Глущенко и Максим Нелипа

Яна Глущенко и Максим Нелипа

Экс-коллега по "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокомментировала гибель своего друга Максима Нелипы и рассказала, после какого разговора он покинул проект.

Шоумен Максим Нелипа и актриса Яна Глущенко вместе были участниками юмористического проекта "Дизель Шоу". Впоследствии по разным причинам его оставили. С начала полномасштабного российского вторжения Нелипа пошел служить в ряды ВСУ и, к сожалению, погиб в бою 12 мая.

"Я узнала об этой страшной новости от мужа. К сожалению, меня нет в Facebook, потому что из-за россиян мою страницу заблокировали, поэтому я не всегда в курсе последних новостей. В первые минуты я просто не могла в это поверить. У меня было абсолютное невосприятие этой информации. И у меня есть такая особенность, когда я узнаю такие ужасные новости, я начинаю задыхаться, мне как будто не хватает воздуха. Макс настолько веселый человек, но с очень грустными глазами. Человек, который из ничего мог сделать что-то невероятное. И постоянно на репетициях он что-то паял, мастерил и всегда это было с юмором", - рассказала в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua Яна Глущенко.

Максим Нелипа

Максим Нелипа

По словам актрисы, об уходе Максима Нелипы из "Дизель Шоу" она узнала от руководства Студии, но до сих пор не знает о настоящих причинах этого решения: "Почему он тогда ушел, я, честно говоря, сама до сих пор не понимаю. Это все случилось очень быстро. Насколько я могу понимать, они с руководством Студии побеседовали и решили больше не сотрудничать. Мы, актеры, это узнали по факту, а что между ним и руководством случилось – это тайна, покрытая мраком. Нам просто сказали: "Макс больше не работает". И все, больше никаких подробностей. У самого Макса я ничего не спрашивала, он всегда был закрыт. Я больше общалась с его женой Томой, которая работала у нас на съемочной площадке и помогала с кейтерингом".

Участники "Дизель Шоу" (2018 год)

Участники "Дизель Шоу" (2018 год)

Напомним, завтра, 23 мая, в Киеве состоится прощание с Максимом Нелипой. По словам его брата Андрея, колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана, где сделают остановку. Сама церемония пройдет в ДК КПИ. Начало – в 10:30. "С актерами мы этого не обсуждали. Но я, конечно, поеду на Майдан вместе с мужем, хочу проститься с Максом. Но я не хочу, чтобы мое последнее упоминание о нем было связано с моментом, как я вижу его в гробу. Для меня лично это очень тяжело. Поэтому не знаю, подойду ли близко. Но я точно приеду на прощание и чествую его память", — рассказала ТСН.ua Яна Глущенко.

Похоронят известного телеведущего на Байковом кладбище в Киеве.

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