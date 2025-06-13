Яна Глущенко раскрыла подробности побега на танке экс-колеги из "Дизель шоу" в Беларусь и ее позицию

Яна Глущенко, Марина Грицук

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Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула "Дизель шоу", рассказала о своей бывшей коллеге Марине Грицук, которая в начале полномасштабного вторжения оказалась во временной оккупации.

Так, Грицук родом из Беларуси долгое время работала в Украине в "Дизель шоу". В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Яна вспомнила, что накануне полномасштабного вторжения она должна была выехать за границу. Впрочем, из-за наступления россиян этого сделать не удалось, поэтому она осталась в Украине. В результате попала в оккупацию и находилась под наблюдением врага около двух недель.

"Началось полномасштабное вторжение и Маруся очень переживала. Она садится в машину ехать, а ее должны были машиной к границе отвезти после концерта в ночь на 24 февраля. И началось вторжение. Ей снимали квартиру на Оболони, но потом ее отвезли в дом загородный в сторону Вышгорода", - поделилась Глущенко.

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Марина Грицук / © instagram.com/mary.gritsuk

Актриса вспомнила, как тогда из оккупации ее вывозил муж Грицук, который договорился о сотрудничестве с танкистами. И таким образом она приехала обратно к семье в Беларуси. Но даже после увиденного Марина решила стать на сторону России и участвует там в пророссийских проектах. По словам Глущенко, дальнейшего общения между ними не было. Она также предположила, что после возвращения в Беларусь Грицук могла оказаться под наблюдением спецслужб.

"У нее четверо сыновей и муж. А муж, кажется, певец в Беларуси, и что-то как-то он договорился, чтобы на какой-то там нейтральной территории Маруся выходила с белым флажком, ее посадили в танк. Кажется, белорусский. Я не знаю, честно. И ее вывезли. После этого мы не общались. Я так понимаю, что после того, как она вернулась из Украины, за ней очень сильно начали следить там органы. Это ее выбор", - шокировала артистка.

Напомним, недавно Яна Глущенко после увольнения из "Дизель шоу" назвала актеров из команды, с которыми осталась друзьями до сих пор.