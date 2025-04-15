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Яна Глущенко рассекретила, чем будет заниматься после ухода из "Дизель Шоу"
Артистка не будет покидать медийное пространство.
Украинская актриса Яна Глущенко рассказала, чем будет заниматься после ухода из юмористического проекта “Дизель Шоу”.
На днях звезда ошеломила новостью, что больше не в составе команды шоу. Впрочем, артистка успокоила поклонников и отметила, что не исчезнет из медийного пространства. Знаменитость в Instagram поделилась, что многие годы была актрисой именно комедийного жанра. Однако сейчас Яне Глущенко хочется быть разной и попробовать себя в чем-то новом.
Так что актриса пообещала поклонникам, что дальше их ждет немало разных ее проектов. Кроме того, артистка говорит, что будет радовать фанатов и съемками. Кстати, Глущенко призналась, что именно поклонники вдохновили ее на такие кардинальные перемены.
“Раньше я много лет развлекала вас как комедийная актриса, а теперь хочу быть для вас разной. Именно вы меня вдохновили идти дальше, дорогие зрители и подписчики! Что будет дальше? Только крутые проекты, много съемок и красоты! Спасибо всем за поддержку”, — поделилась актриса.
Напомним, на днях Яна Глущенко объявила, что покинула “Дизель Шоу”. Артистка уже объяснила, почему приняла решение.