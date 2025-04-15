Яна Глущенко рассекретила, чем будет заниматься после ухода из "Дизель Шоу"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко рассказала, чем будет заниматься после ухода из юмористического проекта “Дизель Шоу”.

На днях звезда ошеломила новостью, что больше не в составе команды шоу. Впрочем, артистка успокоила поклонников и отметила, что не исчезнет из медийного пространства. Знаменитость в Instagram поделилась, что многие годы была актрисой именно комедийного жанра. Однако сейчас Яне Глущенко хочется быть разной и попробовать себя в чем-то новом.

Так что актриса пообещала поклонникам, что дальше их ждет немало разных ее проектов. Кроме того, артистка говорит, что будет радовать фанатов и съемками. Кстати, Глущенко призналась, что именно поклонники вдохновили ее на такие кардинальные перемены.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

“Раньше я много лет развлекала вас как комедийная актриса, а теперь хочу быть для вас разной. Именно вы меня вдохновили идти дальше, дорогие зрители и подписчики! Что будет дальше? Только крутые проекты, много съемок и красоты! Спасибо всем за поддержку”, — поделилась актриса.

Напомним, на днях Яна Глущенко объявила, что покинула “Дизель Шоу”. Артистка уже объяснила, почему приняла решение.