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Яна Глущенко рассекретила новую профессию после увольнения из "Дизель шоу": "Мой первый опыт"
Яна Глущенко рассказала, кем теперь будет работать. Артистка и в дальнейшем будет оставаться в кадре.
Украинская актриса Яна Глущенко рассекретила свою новую профессию после увольнения из "Дизель шоу".
Знаменитость после ухода из юмористического проекта долго не сидела без работы. Яна Глущенко неожиданно стала ведущей и будет работать в утреннем шоу на одном из телеканалов. Более того, артистка уже и успела провести один из эфиров.
Актриса признается, что такой опыт для нее полностью новый, поэтому она очень сильно старалась. Также знаменитость благодарна коллегами за поддержку в прямом эфире.
"Рада была стать частью этой команды! Это что-то новенькое для меня, но, скажу честно, это очень круто! Спасибо ребятам за теплый прием, поддержку и шутки в эфире - с вами было легко и весело. Не судите строго. Это был мой первый опыт в таком формате, но я очень старалась", - поделилась актриса.
Напомним, около 10 лет Яна Глущенко была участницей юмористического шоу "Дизель шоу". В апреле актриса объявила, что покидает проект. Недавно художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов прокомментировал уход артистки и рассказал о своей реакции на решение коллеги.