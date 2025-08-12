Яна Глущенко рассекретила талант 7-летнего сына и показала, на какие занятия его впервые отвела

Яна Глущенко с мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко рассекретила талант 7-летнего сына Тамерлана.

Артистка приучает мальчика к спорту. Более того, знаменитость уже и отдала сына в спортивную секцию. У Тамерлана даже состоялось первое занятие, правда, пробное. Актриса отдала сына на футбол. В своем Instagram Яна Глущенко показала, как Тамерлан тренировался с другими игроками на футбольном поле.

По словам актрисы, у ее сына есть талант к футболу. В частности, у мальчика получается прекрасно играть на позиции вратаря. Поэтому, сейчас знаменитость надеется, что Тамерлану понравится футбол и он продолжит им заниматься.

Яна Глущенко отдала сына на футбол / © instagram.com/yamo4ka

"Первая пробная тренировка Тамика. Очень надеюсь, что ему зайдет, потому что он - вратарь от Бога", - делится артистка.

Напомним, тем временем 7-летняя дочь ведущей Лилии Ребрик занимается художественной гимнастикой. Недавно знаменитость хвасталась достижениями Полины и показывала полученную ею медаль.