Яна Глущенко разводится с мужем после восьми лет брака: причина

Яна Глущенко и Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и экс-участница юмористического шоу «Дизель Шоу» Яна Глущенко ошеломила поклонников личным признанием.

В своем Instagram артистка рассказала, что разводится со своим мужем, музыкантом Олегом Збаращуком, после девяти лет отношений. Так, знаменитость опубликовала откровенный пост, в котором откровенно поделилась подробностями взаимоотношений с экс-возлюбленным.

«Никогда бы не могла подумать, что буду писать эти слова, но мы с Олегом больше не вместе — мы расстаемся. Это наше общее, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец-то двое взрослых друг друга услышали», — написала Глущенко.

Звезда подчеркнула, что их решение — не следствие конфликтов, а спокойное и взаимное расставание двух людей, которые с уважением относятся друг к другу. Знаменитость поблагодарила Збаращука за годы, проведенные вместе, и вспомнила жизненные уроки, которым они учились друг у друга.

«Я бесконечно благодарна Олегу за то, что когда-то взял меня за руку — и девять лет не отпускал. Мы многое прошли, учились друг у друга, не слушались друг друга — но нам так было кайфово», — призналась звезда.

Яна также вспомнила об их общем сыне Тамерлане, отметив, что он стал лучшим, что осталось от их любви. Дополнительно актриса призвала своих подписчиков не расспрашивать подробностей и просто принять ее заявление как факт.

«Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Олег Анатольевич, я всегда буду тебя любить — только уже другой любовью», — завершила свой пост Глущенко.

