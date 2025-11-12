Яна Глущенко разводится: серьезные кризисы, вмешательство другой женщины и истинная причина разрыва

Яна Глущенко, Олег Збаращук и их сын

Украинская актриса и экс-участница юмористического шоу «Дизель Шоу» Яна Глущенко ошарашила новостью о разводе с продюсером Олегом Збаращуком.

В течение девяти лет брака артистка и продюсер строили семейное счастье и воспитывали сына Тамерлана. Но несмотря на попытки спасти отношения, супруги пережили несколько серьезных кризисов и в итоге решили расстаться. Редакция ТСН.ua собрала главное о личной жизни звезды, ее браке, который неоднократно оказывался на грани, и настоящие причины разрыва.

История знакомства звезд и признание в любви на третий день романа

Актриса в свое время рассказывала, что чувства к Олегу зародились тогда, когда она находилась с другим парнем в длительных отношениях. И мужчина на совместных гастролях постепенно завоевывал сердце девушки, которая в шутку говорила ему «становиться в очередь». И только после того, как Яна закончила предыдущие трехлетние отношения, закрутилась настоящая новая сказка. В частности, по словам знаменитости, уже через три дня после начала романа с Олегом они задумались о свадьбе.

«Олег мне рассказывал, что когда меня увидел, то ему не понравилась. Подумал, что я высокомерная. Потом разглядел, что я адекватная, взял меня за руку через три дня после знакомства и сказал: „Ты выйдешь за меня замуж'“, — делилась Глущенко.

Через неделю Збаращук спросил согласия на бракосочетание у актрисы, но она только посмеялась и спросила «а где кольцо?». Поэтому несколькими неделями позже продюсер вручил ей желанное кольцо. Так, в 2017 году они официально узаконили свои отношения в День смеха — 1 апреля.

Беременность актрисы и первые кризисы супружеской жизни

О предстоящем пополнении в семье Яна узнала еще когда не была замужем. Актриса в свое время признавалась, что почти сразу после начала романа она съехалась с будущим мужем и забеременела. Так, артистка выходила замуж в положении и в начале октября родила сына Тамерлана, которому в этом году недавно уже исполнилось восемь лет.

Но после появления первенца у новоиспеченных супругов произошел первый кризис. Из-за очень напряженных рабочих графиков и родительских хлопот у Яны с избранником не было времени на себя. Поэтому из-за этого происходили ссоры и росло напряжение. Более того, возлюбленные даже планировали разводиться и несли документы в ЗАГС.

«Мы постоянно работали, мы почти не были вместе. Мы начали сильно ссориться. Мы даже подавали документы на развод. Я отдала ему свидетельство о браке и говорила, что мы разводимся. А они что-то подали, а потом вернули быстренько», — вспоминала знаменитость.

По словам Яны, она уже тогда рисовала сценарий матери-одиночки. Но чувства спасти удалось, когда Олег пришел к актрисе с искренним признанием в любви и договоренностью «жить дружно». К тому же урегулировать конфликты помог переезд и атмосфера нового дома, а также няня.

Покупка дома под Киевом и разные спальни

Весной этого года Глущенко с мужем впустили в свое семейное гнездышко журналистку «Люкс ФМ». Они признались, что за собственный трехэтажный дом отдали около 200 тыс. долларов. В процессе румтура оказалось, что тогда возлюбленные начинали спать в разных комнатах. Яна объясняла это тем, что «муж плохо спит». Это стало еще одним тревожным звоночком для некоторых фанов. Тем не менее, супруги уверяли, что все у них хорошо и давали комментарии вместе.

Серьезный кризис и признание артистки о вмешательстве другой женщины в брак

После печально известного ДТП с участием коллектива шоу «Дизель Шоу» актриса обращалась к психологам. Но в результате, кроме проработки потери близкой коллеги Марины Поплавской, звезда столкнулась с еще одной проблемой. По словам Глущенко, в тот период специалист еще и «максимально делала все так, чтобы она с мужем развелась».

В частности, артистка вспомнила случай, как Олег посещал того же психолига, которая и якобы подводила его к разводу со звездой. Она предположила, что именно из-за того врача отношения в семье могли идти наперекосяк. Более того, Олег после таких психотерапевтических сессий был инициатором развода. И все же супруги примирились. Актриса признавалась, что тогда оба так до конца и не поняли тех мыслей развестись.

«Олег занимался терапией. Он со мной расставался, а не я с ним. Мне хватило, кажется, сеансов шесть. Мы проговаривали. Он не говорил, что это типа из-за нее. Но он очень резко изменился, когда начал к ней ходить, поэтому я это связываю с ней. Хотя она очень крутой психолог, доцент. И когда все же приняли решение не расставаться, я спросила: „А почему ты уходил?“ Он сказал: „Я не знаю“», — признавалась Яна.

Но через шесть лет Яна с мужем Олегом еще раз пошла на семейную психотерапию. И уже с другим специалистом окончательно «спасла отношения». Весной этого года звезда уверяла, что они прекратили ходить на сеансы, потому что было «все хорошо» и они научились разговаривать друг с другом.

Развод Яны Глущенко с продюсером: какая причина

Как гром среди ясного неба, на днях стало известно, что Яна Глущенко и Олег Збаращук разводятся. Окончательное решение пойти разными путями супруги приняли после девяти лет отношений. Они не стали вдаваться в подробности, но отметили, что «ссор, измен и недоразумений» между ними не было. И добавила, что «наконец двое взрослых друг друга услышали». Актриса с благодарностью за прошедшие годы счастья отпустила Олега.

В свою очередь, бывший муж звезды также прокомментировал непростое решение развестись. Он так же не копался в грязном белье, но объяснил, что они оба боролись за чувства. И все же не удалось. В то же время в искреннем посте в Instagram продюсер поблагодарил экс-супругу за все и пожелал ей счастья в будущем.

«Спасибо тебе за невероятного Тамерлана, за любовь и откровенность, у меня в душе остались только самые теплые воспоминания о наших девяти годах. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты», — написал Збаращук бывшей жене.

К слову, бывшие супруги будут продолжать воспитывать общего сына Тамерлана. В то же время от еще одних предыдущих отношений Олег воспитывает еще одного сына.