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- Гламур
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Яна Глущенко с мужем и сыном показала свой роскошный особняк за 200 тыс. долларов: вид изнутри
Семья проживает недалеко от Киева в просторном доме.
Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно рассекретила сумму выплат после увольнения из "Дизель шоу", провела экскурсию по собственному дому.
Так, в компании мужа Олега Збаращука, сына и программы "Люкс ФМ" она показала собственное трехэтажное жилье в Киевской области, где живет более пяти лет. По словам избранника звезды, площадь дома составляет 260 кв м. и покупали они его за 200 тыс. долларов.
В просторной гостиной семьи Глущенко немало расставленных портретов, напоминающих об их любви и несколько забавных картин с домашними любимцами. Кстати, на диване в этой зоне чаще всего проводят именно пушистики. Также в гостиной комнате есть камин и телевизор.
Следующей артистка показала детскую комнату своего сына Тамерлана с раскрашенной стеной. Мальчик также показал необычное создание в аквариуме – маленькую ящерицу Диму.
В доме также присутствует просторная комната для гостей и гардеробная семья актрисы со шкафом вдоль стены и столом. Дальше Яна показала большую спальню со своей ванной комнатой. Кстати, она признается, что иногда на ночь они разделяются с Олегом и ночуют в разных комнатах.
На третьем этаже звезды также стоит кровать, место для хранения одежды, оснащенное место для бильярда и детская игровая зона с батутом и клеткой с крысой. Кроме того, в собственности Глущенко есть сауна, но она говорит, что никогда не пользовалась ею. Поэтому помещение превратилось в импровизированный склад.
А вот возле дома Глущенко обустроила себе сад и огород, где высаживает овощи и заботится о деревьях. Более того, звезда имеет собственный выход к реке Стугне.
Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко также показывал свою просторную квартиру в центре города и какие необычные приборы у него стоят на кухне.