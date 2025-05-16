Яна Глущенко с мужем и сыном показала свой роскошный особняк за 200 тыс. долларов: вид изнутри

Дом Яны Глущенко

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Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно рассекретила сумму выплат после увольнения из "Дизель шоу", провела экскурсию по собственному дому.

Так, в компании мужа Олега Збаращука, сына и программы "Люкс ФМ" она показала собственное трехэтажное жилье в Киевской области, где живет более пяти лет. По словам избранника звезды, площадь дома составляет 260 кв м. и покупали они его за 200 тыс. долларов.

В просторной гостиной семьи Глущенко немало расставленных портретов, напоминающих об их любви и несколько забавных картин с домашними любимцами. Кстати, на диване в этой зоне чаще всего проводят именно пушистики. Также в гостиной комнате есть камин и телевизор.

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Гостиная Яны Глущенко

Гостиная Яны Глущенко

Следующей артистка показала детскую комнату своего сына Тамерлана с раскрашенной стеной. Мальчик также показал необычное создание в аквариуме – маленькую ящерицу Диму.

Детская сына Яны Глущенко

Детская сына Яны Глущенко

В доме также присутствует просторная комната для гостей и гардеробная семья актрисы со шкафом вдоль стены и столом. Дальше Яна показала большую спальню со своей ванной комнатой. Кстати, она признается, что иногда на ночь они разделяются с Олегом и ночуют в разных комнатах.

Комната для гостей Яны Глущенко

Гардеробная Яны Глущенко

Спальня Яны Глущенко

Ванная Яны Глущенко

На третьем этаже звезды также стоит кровать, место для хранения одежды, оснащенное место для бильярда и детская игровая зона с батутом и клеткой с крысой. Кроме того, в собственности Глущенко есть сауна, но она говорит, что никогда не пользовалась ею. Поэтому помещение превратилось в импровизированный склад.

Дом Яны Глущенко

Дом Яны Глущенко

А вот возле дома Глущенко обустроила себе сад и огород, где высаживает овощи и заботится о деревьях. Более того, звезда имеет собственный выход к реке Стугне.

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Река возле дома Яны Глущенко

Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко также показывал свою просторную квартиру в центре города и какие необычные приборы у него стоят на кухне.