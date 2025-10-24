Яна Глущенко удивила, что произошло с задолженными ей средствами от "Дизель шоу"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Актриса и звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко впервые прокомментировала ситуацию с долгами команды и реакцию коллег на ее решение.

На вопрос, удалось ли артистке получить деньги, которые ей якобы задолжало руководство шоу Глущенко ответила довольно сдержанно. Звезда отметила, что не держит зла и уже отпустила эту историю.

"Я все отпустила. Я даже не знала, какая должна была быть конечная сумма, поэтому просто отпустила", — сказала Яна в шоу "33 вопроса".

Также актриса призналась, что после того, как объявила о своем выходе, получила поддержку от бывших коллег, в частности от Виктории Булитко, с которой их долгое время связывала дружба: "Вика позвонила и говорит: "Мать, ты шо?!". Она меня сразу поддержала, сказала, что я молодец и пожелала всего наилучшего".

По словам Яны, сейчас она сосредоточилась на личном развитии и новых проектах. Знаменитость призналась, что после выхода из "Дизель Шоу" почувствовала внутреннюю свободу и готовность двигаться дальше.

Напомним, недавно Яна Глущенко поделилась кадрами, как вместе с 8-летним сыном переживала ночной обстрел. Артистка призналась, что эта ночь стала для их семьи настоящим испытанием, и показала, как они прятались, когда над городом раздались взрывы.