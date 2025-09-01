ТСН в социальных сетях

Яна Глущенко вместе с мужем восхитили фотографией с сыном-второклассником

Артистка поделилась забавной ситуацией с торжественной части мероприятия.

Яна Глущенко вместе с мужем Олегом

Яна Глущенко вместе с мужем Олегом / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса Яна Глущенко вместе с мужем Олегом отвели сына Тамерлана во второй класс и поделились курьезом со школьной линейки.

Для семьи это был особенный праздник, поэтому они встретили его с радостью и теплом.

В своем посте в Instagram звезда поделилась эмоциями от начала учебного года и рассказала о смешном эпизоде с торжественной линейки. Яна написала, что директор школы пошутила о том, что праздник первого звонка не только для детей, но и в первую очередь для родителей, ведь с этого момента начинаются их официальные выходные.

"Как сегодня сказала директор: "Родители, поздравляю вас — это ваш первый выходной!" Действительно, праздник не только для школьников, но и для нас", — отметила артистка.

Яна Глущенко с мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко с мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Актриса пожелала, чтобы новый учебный год был для ее сына и всех школьников легким, интересным и вдохновенным.

Напомним, недавно Яна Глущенко рассекретила талант 7-летнего сына. Она показала, на какие занятия впервые отвела мальчика.

