Яна Глущенко высказалась о разводе друзей Бедняковых: "Не страдают, что живут ради детей"

Андрей Бедняков с Анастасией Короткой, Яна Глущенко

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Украинская актриса Яна Глущенко высказалась о разводе шоумена Андрея Беднякова с женой Анастасией Короткой.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" актриса поделилась, что долгое время дружила со звездной парой и даже наведывалась в гости. Поэтому, после шокирующей новости написала Андрею и Анастасии сообщение со словами поддержки. По мнению Глущенко, это было их взвешенное решение. Кроме того, она радуется, что несмотря на наличие детей, пара не пыталась сохранить отношения "ради семьи", а наоборот - действовала честно.

Андрей Бедняков с Анастасией Короткой / © instagram.com/biedniakov

"Мы очень классно дружили с Настей и Андрюшей. Я была у них в гостях, мы ходили тусили вместе. Периодически мы можем, конечно, с Настей что-то списаться. Мне очень нравится, как она там ведет свою страницу в Instagram. И пересмотрела моноспектакль Андрюши. И когда узнала, что они расстались, я и Насте, и Андрею написала почти одинаковые СМС-ки, что жаль, но вы большие молодцы, что вы в нормальных отношениях приняли взрослое решение идти дальше отдельно. И да, их объединяют дети, но они не страдают из-за того, что они живут вместе ради детей", - отметила звезда.

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Отметим, о разводе Андрей Бедняков с Анастасией Короткой сообщили в октябре прошлого года. По словам ведущего, причиной стало расстояние и недостаток общения. Тем не менее, они оба заверили, что остаются друзьями ради воспитания двух общих детей - дочери Ксении и сына Остапа.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко заговорила о кризисе в браке и предположила, кто был виноват.