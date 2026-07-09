Яна Глущенко заговорила о пластических операциях и что изменит в своей внешности

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко откровенно заговорила о пластических операциях.

Знаменитость в разговоре со Славой Деминым призналась, что поддерживает красивый внешний вид с помощью косметологических процедур. К пластике звезда не прибегала. Однако Яна Глущенко говорит, что кое-что хочет в себе изменить.

Актриса поделилась, что у нее есть второй подбородок, который ее смущает. Артистка уже и худела, и делала разные массажи, но из-за ее физиологии все это не дает результатов. Итак, знаменитость хочет избавиться от второго подбородка в кабинете пластического хирурга. При этом Яна Глущенко не собирается существенно менять внешний вид, поскольку не является поклонницей этого.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

«Колю ботокс. Я хочу себе подбородок немного убрать. Я ходила к косметологу и говорила, что сколько бы я ни худела, ни делала какие-то массажи, оно все у меня спускается, потому что у меня очень активные мышцы шеи. Она говорит, что мне ничего с этим не поделаешь, потому что такая физиология. Я хочу выглядеть хорошо. Я не говорю, что делать себе нос, скулы, губы», — говорит актриса.

Напомним, недавно певица Аурика Ротару призналась, как сохраняет красоту без пластики. Артистка рассекретила, что ей помогает выглядеть гораздо моложе.

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