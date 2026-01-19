Яна Глущенко заговорила о разделе имущества с экс-мужем и в каких отношениях они находятся сейчас

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и экс-участница юмористического шоу "Дизель Шоу" Яна Глущенко заговорила о разделе имущества с бывшим мужем Олегом Збаращуком и призналась, в каких отношениях находится с ним сейчас.

Супруги в ноябре 2025 года объявили о разрыве. Яна Глущенко на проекте "Тур зірками" уверяет, что они находятся в хороших отношениях, чему она очень рада. По словам актрисы, у них с экс-мужем есть общий ребенок. Поэтому, бывшие супруги в первую очередь думают именно о сыне.

"У нас есть общий ребенок, и мы оба любим нашего ребенка. Мы в нормальных отношениях, мы хорошо разошлись, мы не враги, мы прожили девять лет вместе и друг другу благодарны за это. Поэтому, все нормально. Я очень рада, что у нас такие отношения после развода", - говорит актриса.

Яна Глущенко с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

К слову, бывшие супруги официально еще не разведены, впереди их ждет суд. Также Глущенко и Збаращук не делили общее имущество. И актриса говорит, что хочет, чтобы все произошло по-честному. Алименты Олег Збаращук тоже не выплачивает. Однако после развода он финансово обеспечивает сына и покрывает его потребности.

"Нас еще официально не развели, то есть еще суда не было. Но Олег сразу сказал, что будет помогать, оплачивать школу, еще какие-то потребности Тамерлана. Он хороший папа. Он много времени проводит с Тамерланом, поэтому все хорошо", - добавила актриса.

Яна Глущенко с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Также Яна Глущенко отметила, что хоть они с экс-мужем и общаются, однако воссоединение уже невозможно. Сама же знаменитость пока что наслаждается своим статусом и не торопится строить новые отношения, поскольку, как говорит артистка, надо окончательно отойти от предыдущих.

