Яна Глущенко заговорила о зарплате в "Дизель шоу" и какую задолженность перед ней имеет проект

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула юмористический проект "Дизель шоу" после 10 лет работы, впервые откровенно рассказала о системе оплаты труда в команде.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда поделилась деталями о ставках зарплаты и выплатах за рекламные интеграции. По словам Глущенко, все актеры имели одинаковую фиксированную ставку за участие в шоу, однако также существовала система премий, которая выплачивалась не всем. Причины такой избирательности артистка не уточняла, отметив, что не задавала вопросов руководству, а лишь "наблюдала".

"Ставка была одна у всех. Но были актерские премии. И некоторые их не получали. Я не спрашивала почему так. Я наблюдала. Но я ушла не из-за денег. Просто я хочу идти дальше", - подчеркнула Яна.

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Яна Глущенко на съемках "Дизель шоу" / © instagram.com/yamo4ka

Отдельно актриса объяснила, как формировалась оплата за рекламу в рамках "Дизель шоу". Глущенко рассказала, что расчет зависел от количества скетчей и сцен, в которых участвовал актер. Впрочем, по словам актрисы, такие выплаты уже более полугода не поступают.

"Зарплата за рекламу зависела от того, сколько скетчей снималось, в каком количестве ты снимаешься или если ты там в номерах ешь. И потом они как-то там учитывали и у нас у всех была разная зарплата за рекламу. И нам, насколько я знаю, уже давно, больше полугода, не оплачивается это все. И я даже не знаю, какая сумма. Но они молодцы и почти сразу рассчитались за концерты. Кажется, в тот же день, когда я ушла. Но рекламу еще жду и надеюсь, что дождусь", - удивила актриса.

Напомним, недавно Яна Глущенко рассекретила свою новую профессию. Артистка призналась, кем теперь работает.