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Яна Глущенко заговорила о зарплате в "Дизель шоу" и какую задолженность перед ней имеет проект
Актриса удивила неоднозначной системой выплаты премий команде.
Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула юмористический проект "Дизель шоу" после 10 лет работы, впервые откровенно рассказала о системе оплаты труда в команде.
В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда поделилась деталями о ставках зарплаты и выплатах за рекламные интеграции. По словам Глущенко, все актеры имели одинаковую фиксированную ставку за участие в шоу, однако также существовала система премий, которая выплачивалась не всем. Причины такой избирательности артистка не уточняла, отметив, что не задавала вопросов руководству, а лишь "наблюдала".
"Ставка была одна у всех. Но были актерские премии. И некоторые их не получали. Я не спрашивала почему так. Я наблюдала. Но я ушла не из-за денег. Просто я хочу идти дальше", - подчеркнула Яна.
Отдельно актриса объяснила, как формировалась оплата за рекламу в рамках "Дизель шоу". Глущенко рассказала, что расчет зависел от количества скетчей и сцен, в которых участвовал актер. Впрочем, по словам актрисы, такие выплаты уже более полугода не поступают.
"Зарплата за рекламу зависела от того, сколько скетчей снималось, в каком количестве ты снимаешься или если ты там в номерах ешь. И потом они как-то там учитывали и у нас у всех была разная зарплата за рекламу. И нам, насколько я знаю, уже давно, больше полугода, не оплачивается это все. И я даже не знаю, какая сумма. Но они молодцы и почти сразу рассчитались за концерты. Кажется, в тот же день, когда я ушла. Но рекламу еще жду и надеюсь, что дождусь", - удивила актриса.
Напомним, недавно Яна Глущенко рассекретила свою новую профессию. Артистка призналась, кем теперь работает.