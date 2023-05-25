Яна Клочкова предала Украину: где сейчас находится известная пловчиха

Уже больше полутора лет "золотая рыбка" не дает о себе знать.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Яна Клочкова после начала полномасштабной войны не дает о себе знать.

Поклонников спортсменки очень интересует вопрос, куда же исчезла и где сейчас Яна Клочкова. В программе "Слава ПРО" Слава Демин рассказал, что к большому сожалению фанов "золотой рыбки", она предала Украину и вместе с сыном поехала в временно оккупированный Крым.

Яна Клочкова с сыном / Фото: instagram.com/yana_klochkova

Там Клочкова живет с родителями и за полтора года ни разу никак не прокомментировала полномасштабную войну россии против Украины. Спортсменка делает вид, будто вообще ничего не происходит.

Свой профиль в Instagram Клочкова закрыла, а страницы в российских соцсетях не удалила:

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от "Партии регионов". Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в Facebook продолжала постить георгиевскую ленту", – прокомментировал Демин.

Яна Клочкова / Фото: instagram.com/yana_klochkova

Напомним, что недавно отличилась еще одна украинка, экс-участница группы Artik & Asti Анна Асти. Она в начале полномасштабного вторжения находилась в Украине и сидела в бомбоубежище. Но потом оказалась в россии, где на днях получила премию "певица года".

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