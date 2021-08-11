Янина Соколова обратилась к нерожденной дочери: "Рак-дурак отобрал эту возможность"

Ведущая поразмыслила, что бы сказала дочери, если бы она у нее была.

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, которая в мае 2019-го призналась, что пережила рак, растрогала поклонников обращением к нерожденной дочери.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала щемящее сообщение для дочери, которой у нее никогда не будет.

"У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Но ... Если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем кто мы есть, кем мы есть и что мы в итоге от жизни получим", — начала свое обращение Соколова.

В письме она делится своим опытом, который приобрела за 37 лет. Янина советует "никогда не терять веры в себя", "выходить замуж за того, кого любишь", "найти дело своей жизни", "быть независимой финансово и морально" и многое другое.

Фолловеры страницы Соколовой признались, что это обращение их очень растрогало:

До глубины души, Янина, легли ваши строки, именно таких слов не хватало от своей матери

А у меня нет мамы, рак-дурак отобрал ее, когда я была еще маленькой и если бы была возможность, то я хотела бы, что она бы мне такое сказала

Читаю и рыдаю ...

Напомним, что у Янины Соколовой есть двое сыновей Николай и Мирон от брака с украинским политиком Владимиром Литвиным. Осенью 2018 года ведущей поставили диагноз — рак. Соколова рассказала, как ей удалось побороть рак и скрывать страшную болезнь.

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