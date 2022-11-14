Янина Соколова ответила на слухи о романе с Андреем Хлывнюком

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова прокомментировала слухи о романе с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

Знаменитость в своем Facebook опровергла сплетни и рассказала, что их с музыкантом не связывают никакие романтические отношения. Снимки с Хлывнюком, которые недавно опубликовала Янина, были сделаны после их интервью. Свечи были зажжены, ведь в заведении тогда не было света.

Янина Соколова и Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"С Андреем Хлывнюком я вижусь дважды в год. Фото "в баре" сделано после интервью владельцем заведения, с которым мы обедали после. Свечи на столе — потому что света нет. Сейчас миллионы украинцев зажигают свечи не из-за романтизма, а потому что еды не видно", — объяснила журналистка.

Также Янина Соколова прокомментировала и развод с мужем, с украинским банкиром Владимиром Литвином.

Янина Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"С мужем — да, мы развелись. Относительно порядочности и честности Володи у меня никогда не было сомнений. Так иногда случается, что хорошие люди разводятся. Как и нехорошие. Но у них есть дети, и они дружат до конца своих дней. Ради детей и теплых воспоминаний о совместно прожитых годах. Так надеюсь будет и с нами", — прокомментировала Янина.

Отметим, слухи о романе Янины и Андрея были вызваны фотографией, которую журналистка опубликовала в своем фотоблоге. На фото журналистка была запечатлена с музыкантом в баре, а на их столике была зажжена свеча.

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