Янина Соколова ответила на слухи о романе с лидером "Другої Ріки" Валерием Харчишиным

Украинская журналистка и ведущая Янина Соколова ответила на слухи о романе с лидером группы "Друга Рука" Валерием Харчишиным.

Знаменитость в интервью Алине Доротюк признается, что вокруг ее личной жизни возникает немало сплетен. Более того, дошло до того, что говорят, мол, Соколова фиктивно развелась с мужем Владимиром Литвином. Паре это якобы требовалось, чтобы банкир с детьми смог выхеать за границу во время войны. Однако журналистка уверяет, что это всего-навсего фейки. Дети сейчас живут с ней, а до этого находились с ее матерью в Польше. Более того, и у Литвина, и у Соколовой уже есть новые романтические отношения.

Янина Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"Я не комментирую свою личную жизнь. Не время это делать. Что я могу сказать о своей личной жизни? Там же ходят разные фейки и вымышленные схемы, что якобы я фиктивно развелась со своим мужем, чтобы вывести детей и его за границу. Дети со мной с 2023 года. Они действительно были в Польше до августа 2023 с моей мамой. Для них это была пытка. Развелась я в 2022 году. Живу отдельно со своим бывшим мужем. У него уже есть новые отношения. Поэтому "фиктивный развод" – это фейк не только с этой точки зрения, а потому, что у каждого из нас уже есть свои отношения", – заверила журналистка.

Соколова не скрывает, что находится в отношениях, однако избранника рассекречивать не спешит. Тем не менее, подозревают, что ведущая находится в отношениях с певцом Валерием Харчишиным. Янина Соколова не стала и на этот раз признаваться, с кем встречается. Ведущая говорит, что сейчас нужно сконцентрироваться на войне, а не на ее личной жизни. Когда же придет время – знаменитость пообещала все рассказать. А по поводу слухов о романе с Харчишиным – Соколова не стала ни подтверждать их, ни опровергать.

Валерий Харчишин и Янина Соколова / Фото: скриншот с видео

"Я не комментирую свою личную жизнь, потому что сейчас это будет нестись в виде супер мега заголовков новостей. Я бы не хотела, чтобы сейчас люди думали о моей личной жизни, переваривали, анализировали, копались в моем белье. Хочу, чтобы они сконцентрировались на теме войны, помощи и самих себя. Я в этот период поняла, что мне важно и с этими ценностями живу. А кто это, что это, какие у нас отношения, я обязательно расскажу это, когда будет решение рассказать. Сейчас я не вижу смысла в этом", – заверила ведущая.

Напомним, недавно победительницу "Холостяка-13" Инну Белень заподозрили в романе с известным певцом. Парочка якобы вместе провела выходные.

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