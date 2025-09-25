Янина Соколова после развода призналась, как с бывшим обеспечивает двоих детей: "Нет алиментов"

Янина Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Реклама

Известная украинская ведущая Янина Соколова, которая недавно неожиданно рассказала об измене, рассекретила, сколько денег ей нужно в месяц для комфортной жизни и кто финансирует потребности ее детей.

В интервью для шоу "55 за 5" журналистка отметила, что имеет довольно много потребностей. Поэтому сумма ежемесячных расходов достигает около 50 тыс. ежемесячно. Она объяснила, что самостоятельно занимается частным домом под Киевом и двумя детьми от экс-супруга, банкира Владимира Литвина.

Янина призналась, что основную часть семейного бюджета она направляет именно на нужды двух сыновей Николая и Мирона. Соколова рассказала, что отец ее детей платит за них только в случае, когда с ними видится, поскольку они не договаривались об алиментах.

Реклама

Янина Соколова с детьми / © instagram.com/yanina_sokolova

"Думаю, что мне нужно около 50 тыс. грн. Учитывая то, что я мама двоих детей и нужно финансировать все: дом, питание, кружки... У детей есть отец. Когда они с ним, то он их обеспечивает. Когда они со мной, тогда я обеспечиваю. У нас нет алиментов, каждый вкладывается в детей, когда он с ними", — поделилась телеведущая.

Знаменитость также рассекретила, сколько в среднем тратит на коммунальные услуги. Так, в прошлом месяце ее счет за частный дом в селе составил 11 тысяч гривен.

Напомним, недавно стало известно сумму, которую певец Parfeniuk получил за прослушивание нашумевшего хита "Врубай". Forbes раскрыл ошеломляющие цифры.