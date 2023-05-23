Янина Соколова призналась, почему скрывает своего нового бойфренда

Украинская журналистка и ведущая Янина Соколова заговорила о своих новых отношениях с таинственным бойфрендом после развода с банкиром Владимиром Литвином.

Сейчас знаменитость пытается построить счастье с новым избранником, однако делиться подробностями их романа не торопится. Как поделилась Янина в интервью Славе Демину, она пока не считает необходимым освещать личные детали.

"Кому это интересно? Я не знаю, просто на данном этапе мне не хотелось бы говорить о личной жизни. Я пока не чувствую, что это время пришло, по разным причинам, по которым именно не буду говорить. Тем более сейчас война в стране, а я здесь буду рассказывать о перепитиях своей личной жизни", — сказала Соколова.

Янина Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Отметим, что ранее журналистке приписывали роман с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком. Слухи об отношениях между музыкантом и ведущей начали распространяться после того, как Янина поделилась фотографией рядом с Андреем в романтической обстановке при свечах. Однако Соколова уже успела отреагировать на новости и заверила, что с Хливнюком ее связывает только дружба.

Янина Соколова и Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

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