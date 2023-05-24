Янина Соколова рассекретила свой заработок и призналась, что планирует посмертное донорство

Украинская журналистка и ведущая Янина Соколова рассказала о своем заработке во время полномасштабной войны.

Знаменитость призналась, что каждый месяц у нее разный доход. В основном это от пяти тысяч долларов. Однако это только благодаря YouTube-каналу. У Янины есть и другие векторы деятельности.

А вот тратит журналистка в месяц в среднем от двух тысяч долларов.

Янина Соколова / Фото: скриншот с видео

"По-разному бывает, в зависимости от монетизации. Сейчас уже лучше с монетизацией. Команда у нас большая. Если собрать все вместе, по-разному бывает, но это где-то более пяти тысяч. У меня разные источники дохода, не только YouTube, еще я на телевидении работаю. Я продаю туда свой продукт. Плюс я даю мастер-классы, лекции, у нас есть телевизионная школа. Это еще несколько тысяч долларов в месяц. Несколько тысяч долларов в месяц мне нужно на жизнь", — рассказала Соколова в интервью Славе Демину.

Кстати, ведущая тоже откровенно поделилась своими планами. Янина намерена дать согласие на посмертное донорство. Знаменитость хочет, чтобы после смерти ее органы спасли кому-то жизнь.

Янина Соколова / Фото: скриншот с видео

"Я приняла решение, нужно это реализовать, подписать документы, которые позволяют, чтобы после смерти твои органы использовали для тех людей, которые нуждаются в трансплантации. Я обязательно подпишу этот документ. Мне не важно, как я буду выглядеть в гробу, а затем в крематории", — поделилась ведущая.

Напомним, Янина Соколова не охотно делится подробностями своей личной жизни. Однако стало известно, что после развода с мужем она нашла новую любовь. Журналистка объяснила, почему сейчас скрывает своего избранника.

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