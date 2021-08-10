Янина Соколова рассказала о домогательствах в Карпенко-Карого: "Талашко такой там не один"

Янина Соколова рассказала о домогательствах в Карпенко-Карого: "Талашко такой там не один"

Ведущая также была жертвой харассмента.

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова прокомментировала секс-скандал с украинским актером Владимиром Талашко.

Знаменитость также училась в университете им. Карпенко-Карого, где преподает 75-летний звезда "В бой идут одни старики". На странице Facebook Янина заявила, что также была жертвой харассмента, правда, к ней приставал другой преподаватель.

"Талашко такой там не один. Когда я поступала в ВУЗ, в одного преподавателя были и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они — народные, а кто эти, "инагородние". Я категорически давала отворот метрам, но память это держит. И накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь", — написала Соколова.

Когда я переехала из Запорожья в Киев мне было 19. Я стала студенткой КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Преподаватели же ж ... Опубликовано Yanina Sokolova понедельника, 9 Августа 2021

По словам Соколовой, ВУЗ превратился в кладбище, где происходит лютый позорный трэш.

"Есть ростки тех, кто хочет перемен или бережет честь и профессию. Но все они топором рубятся под давлением, властью, авторитетом людей с кладбища. Это противно и стыдно. В самом кино-театральном вузе страны, который воспитал Миколайчука, Роговцеву, Степанкова, и тд — лютый позорный трэш", — заявила она.

Также ведущая обратилась к министру культуры Александру Ткаченко и призвала его выяснить ситуацию с ректором Алексеем Безгиным, который, вроде бы, покрывает сексуальные домогательства.

Со своей стороны, Ткаченко ответил в комментариях, что инициирует служебное расследование.

"Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в художественной сфере. Будем реагировать обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", — написал министр.

facebook.com/yanina.sokolova

Напомним, публичного заявления относительно обвинений Владимир Талашко не делал. Впрочем, актер дал краткий комментарий по поводу историй студенток.

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