Янина Соколова развелась с мужем и заинтриговала романтикой с Хлывнюком в баре

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова сообщила об изменениях в личной жизни.

Так, во время эфира на своем YouTube-канале 11 ноября, который ведущая посвятила освобождению Херсона, она неожиданно сообщила, что теперь свободна. Соколова развелась с украинским банкиром Владимиром Литвином. Когда пара расторгла брак, Янина не стала уточнять.

Причем о разводе журналистки стало известно, когда фаны ее спросили, какие мужчины ей нравятся.

"Мне нравятся честные, смелые, порядочные мужчины, с чувством юмора, на которых можно положиться, у которых слова совпадают с действиями. Тогда тебе есть на что опереться. И ты не чувствуешь как женщина неуверенности в будущем с этим человеком. Поэтому мне нравятся надежные мужчины", — ответила Соколова.

Янина Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Когда другие поклонники поинтересовались у Янины, как на такие откровения о том, какие мужчины ей нравятся, отреагирует ее избранник Владимир Литвин, она сказала: "Я разведена с мужем. Поэтому, думаю, он знает, что мне нравятся мужчины".

А на следующий день в своем Instagram Соколова запостила фото с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком. Они изображены в баре, а музыкант нежно обнимает ведущую: "Люблю коли ти вмикаєш свєт і говориш прівєт", – подписала кадр Янина.

Янина Соколова и Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

То ли это намек на новые отношения, то ли просто душевные посиделки с другом, пока неизвестно. Впрочем, понятно, что Янина теперь завидная невеста.

Интересно, что ранее активно распространялись слухи о том, что Соколова встречалась с лидером группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным. Сам музыкант, комментируя это, не подтвердил и не опроверг информацию.

Отметим, что в ноябре 2021 года модель Наталья Гоций призналась, что имела отношения с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Она делилась, что на тот момент музыкант еще не был официально разведен со своей женой, но вместе с ней он уже не проживал.

А в начале ноября 2021-го в СМИ появилась информация, что Андрей Хлывнюк официально расстался с супругой Анной Копыловой. Пара состояла в браке 11 лет.

Читайте также: