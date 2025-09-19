Янина Соколова впервые после расставания с Харчишиным сделала откровенное заявление о личной жизни

Янина Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Украинская телеведущая Янина Соколова поделилась личными переживаниями на фоне разрыва отношений с фронтменом группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным.

Журналистка сделала эмоциональный пост в Instagram. Она не стала называть никаких имен, но в то же время вспомнила за мужчину в своей жизни, который неожиданно предал ее. Янина говорит, что в последние дни думает о человеческой природе и почему люди иногда способны на такие поступки.

"Я редко ошибаюсь в людях. Обычно это случалось у меня с женщинами. Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна в эмоциях и поступках. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное, практика для меня нечастая. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек. Обычно мое близкое и личное, и рабочее окружение — это любящие, надежные, порядочные люди. В последние дни я думаю о том, что руководит людьми когда они предают доверие тех, кого еще вчера любили", — написала журналистка.

Янина Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Соколова продолжила свое откровение с полным непониманием людей, которые готовы предавать. Несмотря на личную боль, Соколова отметила, что украинцы сейчас переживают чрезвычайно сложный период — борьбу не только с внешним врагом, но и с внутренними травмами. Она призвала людей искать поддержку и не накапливать обиды.

"Как сногсшибательно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими руководит в этот момент, осознавая последствия для самих себя прежде всего. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью зная, что причинили боль. Мы живем в сложное время. Каждый из нас в борьбе с войной и с самими собой. Но странность того, что еще вчера ты был близким, а сегодня чужаком не дает мне ответа на простой вопрос: почему. Любите друг друга. Говорите друг с другом. Слышите друг друга. Держите слово. Будьте опорой. В конце концов зачем это все", — добавила Янина.

Напомним, недавно музыкант Валерий Харчишин впервые раскрыл бывший тайный роман с Яниной Соколовой и поставил точку в слухах.