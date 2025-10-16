Янина Солокова о последствиях лечения рака: "Я не являюсь здоровым человеком из-за отсутствия нескольких органов"

Янина Солокова / © facebook.com/yanina.sokolova

Реклама

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова откровенно призналась, что даже после нескольких лет победы над раком до сих пор ощущает последствия болезни.

Янина напомнила, что в 2019 году она прошла сложный 7-месячный курс химио- и лучевой терапии, после которого ее жизнь кардинально изменилась. Она призналась, что у нее отсутствуют некоторые органы, которые играют достаточно важную роль в организме человека.

"Я не являюсь здоровым человеком из-за отсутствия нескольких органов, которые имеют свои функции в гормональной системе и системе кровоснабжения", — поделилась Янина Соколова в интервью РБК-Украина.

Реклама

По словам журналистки, диагноз она узнала случайно — результат анализа попал во вкладку "спам" на электронной почте. С тех пор начались многочисленные операции и лечение, которые оставили свой след на организме. Соколова также откровенно рассказала, что ей пришлось отказаться от гормональной терапии, чтобы избежать риска рецидива.

"Организм адаптировался, но рядом всегда куча таблеток. Это влияет не только на внешность, но и на внутреннее состояние", — объяснила она.

Янина Соколова / © скриншот с видео

Кроме того, Янина поделилась своим опытом использования медицинского каннабиса во время лечения. Ведущая добавила, что каннабис помогает не только онкобольным, но и военным и гражданским, которые переживают сильный стресс, бессонницу или боль после операций.

"Это был очень эффективный способ обезболивания — без побочных эффектов, кроме того, что просто хотелось есть. Я помогала друзьям после ампутаций и крупных операций — это действительно работает", — подчеркнула она.

Реклама

Напомним, недавно известная украинская певица Анжелика Рудницкая ошеломила признанием о борьбе с тяжелым недугом, из-за которого некоторое время была прикована к постели. Артистка откровенно рассказала, что стало причиной ее паралича.