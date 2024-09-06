"Яремчук: Незрівнянний світ краси": 10 фактов об украинской поп-звезде, о которых вы могли не знать

Биографическая лента "Яремчук: Незрівнянний світ краси", рассказывающая о настоящем пути первой украинской поп-звезды Назария Яремчука, стала самым кассовым документальным фильмом в Украине.

После блестящего успеха фильма Марии Яремчук во главе с режиссером Артемом Григоряном и продюсером Максимом Сердюком платформа кино и телевидения "Київстар ТБ" подготовила интересные факты о Назарии Яремчуке, которого называют настоящим феноменом украинской музыки. К слову, фильм появится на Київстар ТБ уже 12 сентября.

Певец родился в многодетной семье

Назарий был поздним ребёнком в семье. Он родился, когда его отцу было 64 года. В семье Яремчук все любили музыку. Отец пел в хоре, а мать играла на мандолине и выступала в местном народном театре. Назарий еще с детства начал петь.

Назарий Яремчук

Назарий Яремчук

Неожиданный профессиональный поворот

Назарий подавал документы на географический факультет Черновицкого университета, но не смог поступить, поэтому стал работать сейсмологом в Западноукраинской геологоразведочной партии. Назарий часто заходил послушать репетиции ВИА "Смерічка" в Вижницком доме культуры, которым руководил Левко Дутковский. Он заметил, что Назарий приходит регулярно, поэтому предложил ему спеть одну из любимых песен – "Кохана" Игоря Поклада. Голос молодого певца понравился Дутковскому. Осенью 1969 года Назарий присоединился к "Смерічці" как вокалист.

Назарий Яремчук и Лев Дутковский

ВИА "Смерічка" давала ежедневно по три концерта

В начале своего пути у ВИА "Смерічка" было по три концерта в день. Артисты выступали в сельских клубах, районных домах культуры, престижных залах. Их всюду встречали с овациями и постоянными аншлагами.

Назарий Яремчук

На похоронах Владимира Ивасюка Назарий Яремчук возглавлял траурную процессию

Трио Зинкевича, Ивасюка и Яремчука стало известно после исполнения "Червоної рути" в финале "Песни года-1971". До этого события ВИА "Смерічка" был малоизвестен, но позже солисты стали лауреатами престижных конкурсов Советского Союза. Зинкевич, Ивасюк и Яремчук были связаны крепкой дружбой. После трагической смерти Ивасюка в 1979 году Зинкевич и Яремчук, несмотря на запрет, смело посетили его похороны, которые превратились в акт протеста против советской власти. Яремчук и Дутковский несли большой венок из белых цветов во главе траурной процессии. Такой поступок угрожал свободе и жизни артистов.

Назарий Яремчук и Лев Дутковский

Концерты для героев ЧАЭС

В фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси" рассказывается о том, что Назарий Яремчук неоднократно выступал перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Певец считал, что это долг и его присутствие там необходимо.

Назарий Яремчук

Знакомство со второй женой

Свою вторую жену, Дарью, Назарий встретил в деревне Тюдов. Оказывается, они были соседями. Назарий и Дарья не были лично знакомы, но жили рядом. Они познакомились, когда певец уже был разведен. В то время Дарья в течение 4-х лет сама воспитывала дочь после смерти мужа. Дарья рассказывала, что ей было легко с Назарием, будто они были знакомы всю жизнь. Впоследствии в браке родилась дочь.

Назарий Яремчук

Дочь назвали в честь матери Назария

У Назария было трое детей: от первого брака два сына, Назарий и Дмитрий, и дочь, Мария, от второго. Дочь назвали в честь матери певца. После рождения Марии Назарий постоянно брал с собой на гастроли ее маленькую подушечку, считая ее своим талисманом.

Мария Яремчук / Фото: eurovision.tv

Дети продолжили песенный путь отца

Все дети Назария продолжили его профессиональную карьеру. Дмитрий Яремчук – народный артист Украины. Дмитрий поет сольно и в дуэте с братом Назарием Яремчуком. В 2017 году Назарий получил звание народного артиста Украины. Мария Яремчук стала финалисткой песенного конкурса "Евровидение-2014", заняв 6-е место.

Назарий Яремчук с сыновьями

Поездки за границу и встреча с братом

У отца Назария был сын от первого брака – Дмитрий Яремчук. Парень был юристом по специальности и старше Назария на 37 лет. В 1940 году на Буковине действовали различные украинские националистические формирования. Дмитрий принадлежал к "мельникам". Он не принял оккупационные власти и решил покинуть родную страну. Дмитрий жил в Канаде и помогал своей семье как мог. Когда узнал о болезни брата, сразу нашел для него врачей и госпиталь. В 1991–93-х годах Назарий ездил с концертами в Канаду, США, Бразилию. За границей он наконец-то встретился со своим братом. О том, что у певца был брат мало кто знал, ведь это была тайна, которую многие годы не разглашали.

Назарий Яремчук с братом

Даже с тяжелым диагнозом певец продолжал выступать

Когда Назарий узнал свою страшную болезнь – рак, то надеялся, что западная медицина ему поможет. Певец уехал в Канаду, где ему сделали операцию. Однако это было слишком поздно. Зная собственный диагноз, Назарий продолжал петь и даже выступал на концертах.

Назарий Яремчук

С 12 сентября фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" можно будет посмотреть на платформе кино и телевидения "Київстар ТБ".

Кроме этого, 14 сентября, с 12:00 до 18:00, на Поляне ВДНХ Київстар ТБ покажет разножанровые украинские ленты при поддержке FILM.UA Дистрибуция и Украинской Киношколы. Там посетителей ждет спецпоказ документальной драмы "Яремчук: Незрівнянний світ краси". После этого состоится встреча с режиссером Артемом Григоряном и продюсером Максимом Сердюком.

Как снимали документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"?

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