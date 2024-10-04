Ярослава Гресь вспомнила, как ее переманивали в РФ и какой негативный опыт получила: "Надо жрать своих"

Известная журналистка и блогерша Ярослава Гресь вспомнила, как ее переманивали работать в Россию и какой негативный опыт там получила.

Это произошло в далеком 2009 году. Ярославе Гресь тогда предложили престижную должность – возглавить редакцию журнала HELLO, московской версии. Для журналистки открывались большие возможности, потому что это ценный опыт. Впрочем, Гресь сомневалась.

"Решение не ехать в Москву стало для меня судьбоносным. Это был 2009 год, мне предложили возглавить московский HELLO, для этого нужно было снять тогдашнюю редакторку, которая брала меня на работу, и на этом моменте я сломалась. Я понимала, что это большая возможность, большой скачок. У меня были ипотека, развод, у ребенка была операция на сердце. Ты не понимаешь, что делать со всем тем, здесь такой шанс!" – рассказала журналистка на проекте Рамины Эсхакзай "30+".

Ярослава Гресь / Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Наконец, поначалу Ярослава согласилась. Она уехала в РФ, пробыла там три дня и поняла, что эта должность – не для нее. Журналистка говорит, что получила негативный опыт. Там была агрессивная среда и все относились друг к другу враждебно. В конце концов Ярослава Гресь вернулась в Украину и не прогадала, ведь именно в Киеве смогла добиться успеха, хотя это и было нелегко.

"Это было самое сложное решение, которое я для себя принимала. Я уехала, пожила там три дня, поняла, что это непринятая для меня агрессивная среда, и где постоянно надо жрать своих. Я решила, что останусь в Украине, буду в Киеве. Меня никто никуда не приглашал, я никому не нужна, но в результате это решение провело меня туда, где я сейчас. Хотела ли я быть в Москве главным редактором хоть всех их изданий? Да я бы застрелилась", – делится журналистка.

Ярослава Гресь / Фото: instagram.com/yaroslava.gres

Напомним, недавно дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, как собиралась переехать в Россию. Впрочем, знаменитость от этого отговорила актриса Людмила Гурченко.

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