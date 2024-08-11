Ярослава Магучих рассекретила, когда выйдет замуж и сыграет свадьбу со своим женихом

Раньше спортсмена говорила, что ее семейный статус изменится уже после Олимпиады.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась, когда выйдет замуж и сыграет свадьбу со своим женихом Назаром.

Возлюбленный сделал спортсменке предложение еще в ноябре 2023 года. Однако со свадьбой парочка не торопилась, мол, сначала нужно отбыть Олимпийские игры в Париже, а потом можно расслабиться. В конце концов, свою золотую медаль по прыжкам в высоту Магучих выборола. Поэтому в "Сніданку з 1+1" поинтересовались, когда же теперь свадьба.

Ярослава Магучих с женихом

Однако спортсменка говорит, что после Олимпиады работы еще хватает. Впереди ее ждут три старта. Тем не менее, с женихом Ярослава о свадьбе говорит. Как делится спортсменка, организовать это будет сложно, но они постараются.

"На самом деле после Олимпиады легче не стало, потому что еще три старта и нет времени расслабляться. Но мысли уже есть, единственное, что, конечно, это очень сложно организовать, но будем пытаться", — поделилась олимпийская чемпионка.

Эксклюзивно для Сниданка! Ярослава Магучих о своей победе на Олимпиаде в Париже!

Напомним, а вот пользователям Сети жених Ярослава Магучих не понравился. Юзеров разозлило поведение мужчины. В частности, когда Магучих после установки нового мирового рекорда по прыжкам в высоту прилетела из Франции в Польшу, ее там встретил возлюбленный. Он спешно дал девушке цветы и сразу побежал к своей маме, которая является тренером Ярославы. Пользователи возмутились, мол, Назар просто ткнул девушке букет, даже не поцеловав и не обняв.

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