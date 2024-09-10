Ярослава Магучих в дерзком фотосете похвасталась стройной фигурой и посветила длинными ножками

Спортсменка также рассекретила, как стала лицом одного из известных украинских брендов одежды.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих снялась в дерзком фотосете, где продемонстрировала свою очень стройную фигуру.
Спортсменка поделилась новыми фото в своем Instagram. На снимках Ярослава демонстрировала разные осенние образы. В частности, наряд удачно подчеркнул стройную и подтянутую фигуру олимпийской чемпионки, а также ее бесконечно длинные ножки.
Как оказалось, Ярослава Магучих стала лицом осенней коллекции украинского массмаркета бренда CHER'17.
"Ярослава — сильная, целеустремленная, с неисчерпаемой энергией, которая всегда идет вперед. Эти же качества она нашла и в нашем бренде, когда впервые увидела его в Instagram", — комментирует их сотрудничество бренд.
В комментариях подписчики уже отреагировали на новость. Они отметили, что Ярослав Магучих удачно подходит для этой миссии. Также спортсменку поздравила и певица Джамала, которая в комментариях под постом оставила смайлик в виде огонька.
Напомним, недавно Ярослава Магучих заговорила о свадьбе со своей женой. Олимпийская чемпионка ответила, когда планирует выйти замуж.
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