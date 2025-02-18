Ярославский на фоне слухов о романе с Мартыновской официально сообщил о своем семейном положении

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский, которому неоднократно приписывали роман с Ольгой Мартыновской, поделился подробностями личной жизни.

Ярославский на протяжении многих лет не дает поклонникам возможности заглянуть в свои амурные дела. Обычно он делится только контентом с профессиональной деятельности. Так что таким образом провоцирует множество сплетен вокруг своего имени. Как недавно в Сети распространялась информация о его якобы чувствах к коллеге Ольге Мартыновской, с которой они снимаются в одном кулинарном шоу. Однако это оказалось неправдой, о чем заявляли обе стороны.

А чтобы пользователи еще больше утолили свой интерес к личной жизни Ярославского, он сделал новое заявление в фотоблоге. В частности, показал скриншот из приложения "Дія", где виднеется сертификат холостяка. В публикации кулинар обратился к Эктору Хименесу-Браво и Александру Терену, которые сейчас также не имеют отношений, и назвал себя вместе с ними "холостяком".

"Клуб холостяков расширяется! Плюс один к клубу официально холостых. Эктор, Александр, теперь я тоже в теме! Кто дальше к нам в клуб?" – с юмором написал Владимир.

Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

К слову, недавно шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво тоже делился таким сертификатом и намекнул на разрыв с бывшей избранницей.

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