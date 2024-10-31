Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской: "Нам кайфово вместе"

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский, который ранее рассекретил стоимость своих услуг повара, поставил точку в слухах о романе с коллегой Ольгой Мартыновской.

Знаменитости работают вместе в одном из кулинарных проектов. За пределами камер парочка тоже активно проводит время, поэтому в Сети им успели приписать роман. Ярославский говорит, что ему действительно комфортно с Мартыновской. Кулинару нравится, что с коллегой есть о чем поговорить, во время молчания не возникает дискомфорта. Тем не менее, повар уверяет, что с Ольгой они всего лишь хорошие друзья. Никакого романа между ними не было.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

"Я так понимаю, что люди всегда додумают то, что хотят. Вот честно, у нас никогда не было романа. Мы дружим, мы делаем что-то, мы шутим. Мы, конечно, можем проводить время вместе. Мы даже отдыхали вместе. Нам кайфово вместе, нам комфортно. Мы можем говорить на одни темы на одном языке, это очень важно. Мы можем помолчать вместе", – рассказал знаменитость в интервью Алине Доротюк.

Ярославский также поделился, как сблизился с Мартыновской. По словам кулинара, ему нравится то, что с Ольгой он может быть собой. Мартыновская прислушивается к советам Ярославского, и наоборот. Также друзей объединяют общие шутки. В общем, между ними есть много чего общего, что их и сблизило.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мне нравится такое выражение: "Мы любим людей за то, какие мы с ними". Я люблю проводить время с Олей, потому что я с Олей мужчина. Я мудрый, она прислушивается к моим советам, она советуется. Я звоню ей, тоже советуюсь, говорю, что в последнее время ты подросла, мне очень нравится. У нас есть, возможно, определенные шутки, мы друг с другом можем шутить", - добавил кулинар.

Напомним, Ольга Мартыновская находится в отношениях со значительно старшим избранником. Недавно кулинар откровенно рассказала о ссорах с возлюбленным и почему больше не хочет иметь детей.

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