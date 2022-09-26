Ясинский высмеял путиниста Бардаша, который получает паспорт РФ во время мобилизации

Украинский продюсер Михаил Ясинский высмеял экс-продюсера Wellboy Юрия Бардаша.
Скандальный Юрий Бардаш, перешедший на сторону Путина, заявил, что хочет стать гражданином России. По мнению Михаила Ясинского, он выбрал для этого самое удачное время.
На своей странице в Facebook продюсер постебал предателя. По словам Ясинского, он не хотел упоминать о Бардаше, но просто не сдержался.
"Обещал себе не вспоминать об этом манкурте, который побежал в Грузию, а оттуда в Россию, но что-то не сдержался, когда на днях увидел его очередной стрим о паспорте, а сегодня в каком-то Telegram-канале услышал чью-то запись... И как-то оно само все стало на свои места...", — написал Ясинский.
К своей публикации продюсер добавил видеозапись Бардаша, поверх которой кто-то наложил забавную аудиодорожку. На ней кто-то спародировал Юрия и его "возмущение" несвоевременным бегством в РФ.
Обратите внимание, что в видео присутствует ненормативная лексика
Обіцяв собі не згадувати про цього манкурта, який побіг до Грузії, а звідти до роісі, але щось не стримався, коли днями побачив його черговий стрім про паспорт, а сьогодні в якомусь тг каналі почув чийсь запис... І якось воно само все стало на свої місця... )Опубликовано Yasinskiy Mike Воскресенье, 25 сентября 2022 г.
"Всю жизнь мучился, этот паспорт делал, чтобы россиянином стать, а теперь меня заберут, чтобы мне хохли задницу надрали и грохнули? Нах*я я его тогда делал? Лучше бы меня в Грузию депортнули, зато я бы живым и здоровым картошку копал", – прозвучало в ролике.
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