"Язык не повернется": звездная крестная Каменских высказалась о ее скандалах и общается ли с ней

Алла Кудлай и Настя Каменских

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Народная артистка Украины Алла Кудлай высказалась о своей звездной крестнице Насте Каменской во время войны.

По словам певицы, они регулярно поддерживают связь друг с другом. Однако все их разговоры и встречи Алла Кудлай предпочитает оставить приватными. На проекте «Наодинці з Гламуром» звезда только отметила, что очень любит Настю и засыпала ее комплиментами.

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«Настенька — моя любимая девочка. Я ее очень люблю. Она очень талантливая, красивая, приветливая. Она всегда мне звонит по телефону. Это моя крестница. Она очень классная девочка», — отметила Кудлай в комментарии Анне Севастьяновой.

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Настя Каменских с мамой и крестной / © instagram.com/kamenskux

А вот о резонансном интервью Каменских и ее якобы «кисте» от украинского языка Алла Кудлай отказалась говорить наотрез. Она заверила, что для нее она остается родным человеком, несмотря ни на что. Поэтому все скандалы вокруг крестницы для нее не имеют значения.

«Я не буду говорить. Это моя крестница. У меня язык не повернется ничего сказать. Я ее знаю. А то, что там что-то зачем-то… Перемолется — мука будет», — подчеркнула звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Напомним, недавно Алла Кудлай покинула свой дом в Киеве и рассекретила, к кому переехала жить с началом полномасштабного вторжения.

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